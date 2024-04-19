«Там вас не ждёт Тавареш под кольцом». Игорь Ракочевич — о том, что в НБА проще забивать

Один из самых результативных бомбардиров Евролиги, но не очень успешно выступавший в НБА, Игорь Ракочевич объяснил, почему в Америке гораздо проще набирать очки, чем в Европе.

«В НБА забивать намного легче, чем в Европе. Во-первых, игра там длится на восемь минут дольше, площадка больше, нет правила трёх секунд, и там тебя под кольцом не ждёт Тавареш (Уолтер Тавареш, центровой мадридского «Реала». — Прим. «Чемпионата»).

Американцы умны, когда дело касается коммерциализации спорта. Вся их философия ориентирована на атаку, и именно под это заточены правила НБА. В НБА плохо играют в защите, за исключением конца плей-офф и некоторых команд, которые всё ещё строят игру от защиты», — приводит слова Ракочевича издание Basket News.