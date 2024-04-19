Джордан Скиппер-Браун и Василие Пушица покидают «Астану»

Американский форвард Джордан Скиппер-Браун и сербский защитник Василие Пушица покидают «Астану» по истечении срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

И 26-летний Джордан Скиппер-Браун, и 28-летний Василие Пушица выступали за «Астану» с января 2024 года. Джордан провёл за казахстанский клуб 15 матчей в Единой лиге ВТБ, также он стал победителем конкурса данков на Матче звёзд лиги. Василие провёл за «Астану» 20 матчей.

Джордан Скиппер-Браун в среднем набирал за игру 7,3 очка, делал 5,4 подбора и 0,6 передачи.

Василие Пушица в среднем набирал за игру 4,6 очка, делал 2,1 подбора и 2,8 передачи.

«Астана» заняла седьмое место в группе Б второго этапа Единой лиги и не пробилась в постсезонные матчи.