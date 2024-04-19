«Жальгирис» подписал контракт с Деметре Риверсом

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Каунасский «Жальгирис» подписал краткосрочный контракт с Деметре Риверсом, он будет играть за литовскую команду до конца этого сезона. Об этом сообщает издание Basket News.

В заявлении президента команды Паулюса Янкунаса говорится, что подписание Риверса поможет команде добиться лучших результатов в заключительной части сезона, поскольку команда сталкивается с проблемами из-за травм игроков.

28-летний лёгкий форвард Риверс начал этот сезон в «Гивова Скафати Баскет», играющей в Итальянской лиге (LBA). Риверс набирал в среднем 10,3 очка, делал 4,1 подбора и 1,0 передачи в 27 матчах.

В прошлом сезоне американский игрок ростом 2,03 метра выступал за баскетбольную команду «Онво Бююкчекмедже» в Турецкой лиге (BSL), набирая в среднем 11,6 очка и 5,6 подбора за игру.

Состав «Жальгириса» недавно сократился из-за травм Томаса Димши и Арнаса Буткевичюса.

Материалы по теме Источник: главный тренер «Жальгириса» Тринкьери близок к продлению соглашения с клубом

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko.