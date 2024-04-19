«Мы хорошие друзья». Атаман прояснил полемику с Барцокасом

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман прокомментировал перепалку с главным тренером «Олимпиакоса» Георгиосом Барцокасом в последнем дерби Греческой лиги, в котором «Панатинаикос» победил со счётом 77:71.

«Мы выиграли все три игры у «Олимпиакоса». Мы лидируем, имея лишь одно поражение. В СМИ это преподнесли так, будто мы поссорились с Барцокасом, но там была другая ситуация. На самом деле у нас не было ссоры.

Во время матча он высказывал резкие возражения судьям. Была взаимная насмешка. В конце матча я пожал Барцокасу руку. Я не хотел нагнетать ситуацию. Я не хотел задеть болельщиков «Олимпиакоса».

Затем я увидел, как Барцокас оскорблял менеджера нашей команды. У нас был жаркий разговор, и я сказал ему, что так поступать неправильно. Он сказал мне: «Разве ты не поступал так на площадке «Фенербахче»? Я сказал ему, что не вступаю в споры во время выездных игр и стараюсь быть осторожным.

Мы с Барцокасом хорошие друзья, у нас нет проблем», — приводит слова Атамана издание Basket News.