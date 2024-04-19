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Баскония — Виртус Болонья. Прямая трансляция
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«Баскония» обыграла «Виртус» и вышла в плей-офф Евролиги

«Баскония» обыграла «Виртус» и вышла в плей-офф Евролиги
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Сегодня, 19 апреля, состоялся решающий матч в рамках плей-ин Евролиги между «Басконией» и «Виртусом Болонья». В итоге победила испанская команда со счётом 89:77 (21:22, 20:19, 31:16, 17:20).

Евролига . 1/8. 1-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
89 : 77
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Керехета, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс

Самым результативным игроком встречи стал защитник испанского клуба Маркус Ховард. На его счету 28 очков, один подбор и три передачи.

В составе итальянского клуба самым результативным стал грузинский форвард Торнике Шенгелия. Он набрал 16 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Таким образом, «Виртус» заканчивает выступление в турнире, а «Баскония» выходит в четвертьфинал, где встретится в серии с действующим чемпионом мадридским «Реалом».

Испанский клуб «Баскония» попал в этот матч, проиграв встречу в рамках верхней сетки плей-ин с «Маккаби» Тель-Авив. «Виртус», в свою очередь, переиграл «Анадолу Эфес».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

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