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«Баскония» обыграла «Виртус» и вышла в плей-офф Евролиги

Сегодня, 19 апреля, состоялся решающий матч в рамках плей-ин Евролиги между «Басконией» и «Виртусом Болонья». В итоге победила испанская команда со счётом 89:77 (21:22, 20:19, 31:16, 17:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник испанского клуба Маркус Ховард. На его счету 28 очков, один подбор и три передачи.

В составе итальянского клуба самым результативным стал грузинский форвард Торнике Шенгелия. Он набрал 16 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Таким образом, «Виртус» заканчивает выступление в турнире, а «Баскония» выходит в четвертьфинал, где встретится в серии с действующим чемпионом мадридским «Реалом».

Испанский клуб «Баскония» попал в этот матч, проиграв встречу в рамках верхней сетки плей-ин с «Маккаби» Тель-Авив. «Виртус», в свою очередь, переиграл «Анадолу Эфес».

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