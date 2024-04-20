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Майами Хит — Чикаго Буллз 112:91, как сыграли, кто победил, результат матча плей-ин НБА 20 апреля

«Майами» без Джимми Батлера разгромил «Чикаго» и вышел в плей-офф НБА
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В ночь с 19 на 20 апреля мск на паркете «Касейя Центра» в американском Майами завершился решающий матч плей-ин Восточной конференции НБА. Хозяева площадки «Майами Хит» разгромили «Чикаго Буллз» со счётом 112:91 и вышли в основную сетку плей-офф.

НБА - плей-офф . 1/16. 1-й тур
20 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Хироу - 24, Жакез-мл. - 21, Лав - 16, Адебайо - 13, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Мартин - 7, Райт - 5, Йович - 5, Брайант - 4, Робинсон, Миллз
Чикаго Буллз: Дерозан - 22, Вучевич - 16, Уайт - 13, Грин - 12, Досунму - 10, Карузо - 6, Крэйг - 6, Драммонд - 2, Картер - 2, Терри - 2

Самым результативным игроком матча стал Тайлер Хирроу («Хит»), которому не хватило одной передачи до трипл-дабла — на его счету 24 очка, 10 подборов и девять ассистов. «Майами» провёл эту игру без одного из своих лидеров защитника Джимми Батлера, пропустившего матч из-за травмы колена.

Соперником «Хит» в первом раунде плей-офф станет лучшая команда регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». «Буллз» завершили выступление в сезоне-2023/2024.

Плей-офф/плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф/плей-ин НБА. Турнирная сетка
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