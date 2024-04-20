«Майами» без Джимми Батлера разгромил «Чикаго» и вышел в плей-офф НБА

В ночь с 19 на 20 апреля мск на паркете «Касейя Центра» в американском Майами завершился решающий матч плей-ин Восточной конференции НБА. Хозяева площадки «Майами Хит» разгромили «Чикаго Буллз» со счётом 112:91 и вышли в основную сетку плей-офф.

Самым результативным игроком матча стал Тайлер Хирроу («Хит»), которому не хватило одной передачи до трипл-дабла — на его счету 24 очка, 10 подборов и девять ассистов. «Майами» провёл эту игру без одного из своих лидеров защитника Джимми Батлера, пропустившего матч из-за травмы колена.

Соперником «Хит» в первом раунде плей-офф станет лучшая команда регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». «Буллз» завершили выступление в сезоне-2023/2024.