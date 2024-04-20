Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Плей-офф НБА, сезон-2023/2024: кто с кем сыграет, какие пары образовались, с кем сыграют Лейкерс, Даллас, Клипперс

Стали известны все пары плей-офф НБА сезона-2023/2024
Комментарии

Сегодня, 20 апреля, определились последние пары первого раунда плей-офф НБА сезона-2023/2024. В решающем матче плей-ин Западной конференции «Нью-Орлеан Пеликанс» оказался сильнее «Сакраменто Кингз» (105:98). В Восточной конференции «Майами Хит» обыграл «Чикаго Буллз» (112:91) и также пробился в плей-офф.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми парами первого раунда плей-офф НБА:

Запад:

  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз»
  • «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Восток:

  • «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»
  • «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»
  • «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс»
  • «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android