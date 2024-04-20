Стали известны все пары плей-офф НБА сезона-2023/2024

Сегодня, 20 апреля, определились последние пары первого раунда плей-офф НБА сезона-2023/2024. В решающем матче плей-ин Западной конференции «Нью-Орлеан Пеликанс» оказался сильнее «Сакраменто Кингз» (105:98). В Восточной конференции «Майами Хит» обыграл «Чикаго Буллз» (112:91) и также пробился в плей-офф.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми парами первого раунда плей-офф НБА:

Запад:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз»

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Восток: