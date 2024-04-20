Стали известны все пары плей-офф НБА сезона-2023/2024
Сегодня, 20 апреля, определились последние пары первого раунда плей-офф НБА сезона-2023/2024. В решающем матче плей-ин Западной конференции «Нью-Орлеан Пеликанс» оказался сильнее «Сакраменто Кингз» (105:98). В Восточной конференции «Майами Хит» обыграл «Чикаго Буллз» (112:91) и также пробился в плей-офф.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми парами первого раунда плей-офф НБА:
Запад:
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс»
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз»
- «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
Восток:
- «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»
- «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»
- «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс»
- «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»
Комментарии