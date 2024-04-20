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Форвард «Пеликанс» подколол отстранённого за ставки Портера, обсуждая серию с «Оклахомой»

Форвард «Пеликанс» подколол отстранённого за ставки Портера, обсуждая серию с «Оклахомой»
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Ларри Нэнс-младший в забавной манере подколол отстранённого за ставки центрового «Торонто Рэпторс» и брата Майкла Портера — Джонтея.

«Вы знаете, при всём уважении я просто ставлю… стоп, я не ставлю, нет! Я не ставлю — я ни на что не ставлю, у меня нет приложения для ставок (смеётся)», — сказал Ларри на пресс-конференции после матча с «Оклахомой».

Напомним, Джонтей Портер получил пожизненную дисквалификацию от НБА из-за участия в ставках. В ходе расследования ассоциация установила, что Портер нарушил регламент лиги, раскрыв конфиденциальную информацию игрокам, делающим ставки, ограничив своё участие в одной или нескольких играх в целях заключения пари, а также самостоятельно делая ставки на матчи НБА.

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