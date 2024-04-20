«Самара» победила МБА в серии плей-ин Единой лиги и вышла в плей-офф
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Сегодня. 20 апреля, в Самаре во Дворце спорта им. В. С. Высоцкого состоялся последний матч серии плей-ин между гостями из Москвы МБА и хозяевами — «Самарой». Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 85:77 (25:20, 23:18, 15:20, 22:19). Таким образом «Самара» вышла в плей-офф Единой лиги.
Наиболее результативным игроком «Самары» стал американский тяжёлый форвард Хэйден Далтон. За игру он смог набрать 18 очков, а также сделал восемь подборов, один перехват и один блок-шот. Далтон провёл на площадке 19 минут и 57 секунд.
Самым результативным игроком МБА стал разыгрывающий Макар Коновалов. За матч Макар набрал 17 очков, сделал один подбор, одну передачу, а также один перехват. Он провёл на площадке 15 минут и 2 секунды.
Единая лига ВТБ . Плей-ин
20 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 77
МБА
Москва
Самара: Гудумак - 25, Далтон - 18, Хоукинс - 11, Ребич - 10, М. Кулагин - 5, Роберсон - 5, Томпсон - 4, Загорац - 4, Викторов - 3, Зверев, Умрихин, Амосов
МБА: Коновалов - 17, Трушкин - 14, Хоменко - 9, Голдырев - 9, Воронов - 9, Исмаилов - 8, Барашков - 5, Якушин - 3, Касаткин - 2, Минченко - 1, Валиев, Певнев
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