«Самара» победила МБА в серии плей-ин Единой лиги и вышла в плей-офф

Сегодня. 20 апреля, в Самаре во Дворце спорта им. В. С. Высоцкого состоялся последний матч серии плей-ин между гостями из Москвы МБА и хозяевами — «Самарой». Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 85:77 (25:20, 23:18, 15:20, 22:19). Таким образом «Самара» вышла в плей-офф Единой лиги.

Наиболее результативным игроком «Самары» стал американский тяжёлый форвард Хэйден Далтон. За игру он смог набрать 18 очков, а также сделал восемь подборов, один перехват и один блок-шот. Далтон провёл на площадке 19 минут и 57 секунд.

Самым результативным игроком МБА стал разыгрывающий Макар Коновалов. За матч Макар набрал 17 очков, сделал один подбор, одну передачу, а также один перехват. Он провёл на площадке 15 минут и 2 секунды.