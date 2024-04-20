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Назван первый в истории игрок, который получил титул MVP плей-ин Евролиги

Назван первый в истории игрок, который получил титул MVP плей-ин Евролиги
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Первым в истории Евролиги игроком, который получил титул MVP плей-ин, стал атакующий защитник «Маккаби Тель-Авив» Лоренцо Браун. Для него эта награда стала третьей за пятилетнюю карьеру в Евролиге.

Свой наиболее результативный матч Браун провёл 16 апреля. Тогда «Маккаби» встретился с «Басконией». В течение игры Браун смог набрать 29 очков, сделать пять подборов, пять передач и один перехват. На площадке Лоренцо провёл 29 минут и 41 секунду. Игра завершилась победой «Маккаби Тель-Авив» со счётом 113:85.

Напомним, сейчас «Маккаби» предстоит провести серию матчей с греческим клубом «Панатинаикос» в рамках четвертьфинала Евролиги. Первая встреча между командами состоится 23 апреля и начнётся в 20:30 мск.

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