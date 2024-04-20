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«Такое нельзя купить». Споэльстра обратился к игрокам «Майами» после выхода в плей-офф

«Такое нельзя купить». Споэльстра обратился к игрокам «Майами» после выхода в плей-офф
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра выступил с речью в раздевалке команды после победы в матче с «Чикаго Буллз», позволившей флоридскому коллективу выйти в плей-офф.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
20 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Хироу - 24, Жакез-мл. - 21, Лав - 16, Адебайо - 13, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Мартин - 7, Райт - 5, Йович - 5, Брайант - 4, Робинсон, Миллз
Чикаго Буллз: Дерозан - 22, Вучевич - 16, Уайт - 13, Грин - 12, Досунму - 10, Карузо - 6, Крэйг - 6, Драммонд - 2, Картер - 2, Терри - 2

«Я всегда глубоко уважаю людей за достижения, которые нельзя просто купить. Вы завоевали это право. Забудьте о том, как именно мы прошли в плей-офф. Вы завоевали это право — такое невозможно купить. У вас у всех много денег, но вы не могли это просто взять и приобрести. Вам пришлось бороться. За это я сильно вас уважаю», — приводит слова Споэльстры официальный аккаунт «Майами» в социальных сетях.

В первом раунде плей-офф «Майами» встретится с «Бостон Селтикс». Лидер «Хит» Джимми Батлер пропустит ближайшие пару недель из-за травмы.

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