«Такое нельзя купить». Споэльстра обратился к игрокам «Майами» после выхода в плей-офф

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра выступил с речью в раздевалке команды после победы в матче с «Чикаго Буллз», позволившей флоридскому коллективу выйти в плей-офф.

«Я всегда глубоко уважаю людей за достижения, которые нельзя просто купить. Вы завоевали это право. Забудьте о том, как именно мы прошли в плей-офф. Вы завоевали это право — такое невозможно купить. У вас у всех много денег, но вы не могли это просто взять и приобрести. Вам пришлось бороться. За это я сильно вас уважаю», — приводит слова Споэльстры официальный аккаунт «Майами» в социальных сетях.

В первом раунде плей-офф «Майами» встретится с «Бостон Селтикс». Лидер «Хит» Джимми Батлер пропустит ближайшие пару недель из-за травмы.