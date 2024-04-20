Главный тренер «Самары» Анзулович: я не хочу заканчивать сезон, я хочу играть!

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился эмоциями после победного матча с МБА (85:77), благодаря которому волжская команда смогла пройти в плей-офф.

«Поздравляю команду! Поздравляю болельщиков, которые помогали нам в этом матче. Сегодня мы показали желание, много лучшее, чем в последнем матче с «Уралмашем». Мы старались как команда. Мы знали, когда готовились к матчу: без хорошей защиты у нас не будет шанса выиграть. Старания и желания у нас оказалось достаточно, чтобы выиграть матч

Сегодня три наших игрока играли на уколах: Томпсон, Викторов и Кулагин. И так весь сезон! Никогда в карьере у меня не было такой ситуации. Очень тяжело играть в такой ситуации. А мы сейчас провели три матча за шесть дней. Завтра отдыхаем, в понедельник на автобус, во вторник уже игра в Казани. Вторник, четверг и воскресенье – игры. Как мы будем играть? Я не знаю. Но нужно показать старание, показать готовность к борьбе – это для меня очень важно. Я не хочу заканчивать сезон. Я хочу играть! А сколько мы будем ещё играть — этого я не знаю», — заявил Анзулович на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Самаре» предстоит провести серию с УНИКСом, действующим чемпионом лиги.