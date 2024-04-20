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Главный тренер «Самары» Анзулович: я не хочу заканчивать сезон, я хочу играть!

Главный тренер «Самары» Анзулович: я не хочу заканчивать сезон, я хочу играть!
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился эмоциями после победного матча с МБА (85:77), благодаря которому волжская команда смогла пройти в плей-офф.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
20 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 77
МБА
Москва
Самара: Гудумак - 25, Далтон - 18, Хоукинс - 11, Ребич - 10, М. Кулагин - 5, Роберсон - 5, Томпсон - 4, Загорац - 4, Викторов - 3, Зверев, Умрихин, Амосов
МБА: Коновалов - 17, Трушкин - 14, Хоменко - 9, Голдырев - 9, Воронов - 9, Исмаилов - 8, Барашков - 5, Якушин - 3, Касаткин - 2, Минченко - 1, Валиев, Певнев

«Поздравляю команду! Поздравляю болельщиков, которые помогали нам в этом матче. Сегодня мы показали желание, много лучшее, чем в последнем матче с «Уралмашем». Мы старались как команда. Мы знали, когда готовились к матчу: без хорошей защиты у нас не будет шанса выиграть. Старания и желания у нас оказалось достаточно, чтобы выиграть матч

Сегодня три наших игрока играли на уколах: Томпсон, Викторов и Кулагин. И так весь сезон! Никогда в карьере у меня не было такой ситуации. Очень тяжело играть в такой ситуации. А мы сейчас провели три матча за шесть дней. Завтра отдыхаем, в понедельник на автобус, во вторник уже игра в Казани. Вторник, четверг и воскресенье – игры. Как мы будем играть? Я не знаю. Но нужно показать старание, показать готовность к борьбе – это для меня очень важно. Я не хочу заканчивать сезон. Я хочу играть! А сколько мы будем ещё играть — этого я не знаю», — заявил Анзулович на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Самаре» предстоит провести серию с УНИКСом, действующим чемпионом лиги.

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