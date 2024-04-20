«Я думал, меня выгонят из лиги». Портер рассказал, как случайно опубликовал номер Сильвера

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер вспомнил об инциденте 2019 года, когда случайно обнародовал личный номер комиссионера НБА.

Пост Майкла Портера с номером телефона Адама Сильвера

«Я даже не понял, что опубликовал это, но через 10 минут заглянул в Snapchat, и моя сестра ответила на сообщение и сказала: «Ты знаешь, ты только что выложил номер Адама Сильвера». Я посмотрел на пост, а там уже было около тысячи скриншотов.

А потом, буквально через 10 минут, они вывели это на экран на весь зал. И они такие… в общем, я думал, что меня выгонят из лиги. Это было очень важно, и в итоге мне пришлось подняться на сцену и извиниться перед всеми.

Они привели меня в комнату к Адаму Сильверу, который спросил: «Что ты наделал?» Я сказал, что это была случайность. Мне очень жаль. Я могу подняться на сцену и извиниться, если вы, ребята, хотите. В итоге я вышел и извинился перед всеми», — заявил Портер на своём канале в YouTube.

Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге