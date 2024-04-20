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«Я думал, меня выгонят из лиги». Портер рассказал, как случайно опубликовал номер Сильвера

«Я думал, меня выгонят из лиги». Портер рассказал, как случайно опубликовал номер Сильвера
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Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер вспомнил об инциденте 2019 года, когда случайно обнародовал личный номер комиссионера НБА.

Пост Майкла Портера с номером телефона Адама Сильвера

Пост Майкла Портера с номером телефона Адама Сильвера

«Я даже не понял, что опубликовал это, но через 10 минут заглянул в Snapchat, и моя сестра ответила на сообщение и сказала: «Ты знаешь, ты только что выложил номер Адама Сильвера». Я посмотрел на пост, а там уже было около тысячи скриншотов.

А потом, буквально через 10 минут, они вывели это на экран на весь зал. И они такие… в общем, я думал, что меня выгонят из лиги. Это было очень важно, и в итоге мне пришлось подняться на сцену и извиниться перед всеми.
Они привели меня в комнату к Адаму Сильверу, который спросил: «Что ты наделал?» Я сказал, что это была случайность. Мне очень жаль. Я могу подняться на сцену и извиниться, если вы, ребята, хотите. В итоге я вышел и извинился перед всеми», — заявил Портер на своём канале в YouTube.

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