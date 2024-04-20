«Мы вышли на пик в нужное время». Дэвис высказался об уровне «Лейкерс» перед плей-офф

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился своими мыслями по поводу уровня команды перед грядущей серией первого раунда с «Денвер Наггетс».

«Мы вышли на пик в нужное время. Нам ещё многого предстоит добиться. Мы просто идём от одной игре к другой по очереди. Парни хорошо играют, они нашли уверенность в себе, а также свой ритм. Это нам всё очень понадобится в плей-офф», — приводит слова Дэвиса Silvercreenandroll.

«Лейкерс» заняли восьмое место на Западе по итогам регулярного сезона. Калифорнийский коллектив переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в плей-ин и вышел в плей-офф, где столкнётся с «Денвер Наггетс». В прошлом сезоне команды встречались в финале конференции. «Денвер» переиграл «Лос-Анджелес» со счётом 4-0 в серии.

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