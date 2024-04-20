Никола Йокич появился в новом трейлере мультфильма «Гадкий я 4»

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич появился в тизере новой части серии мультфильмов «Гадкий я 4».

Видео можно посмотреть на канале Illumination в YouTube. Права на видео принадлежат Illumination.

«Мне казалось, я выгляжу хорошо в тот день. Я надел деловой костюм. Но они сказали, что я выгляжу как Грю. Меня это не беспокоит, но они не могут оставить меня в покое. Ребята, я не ваш босс», — сказал Йокич в трейлере.

В ролике обыгрывалось то, что Йокича часто сравнивают с персонажем Грю из мультика «Гадкий я».

Завтра, 21 апреля, состоится первый матч серии первого раунда Западной конференции, в котором «Денвер» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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