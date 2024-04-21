Джордж — о травме Леонарда: в определённый момент он присоединится к нам

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о том, что его партнёр по команде Кавай Леонард, скорее всего, не успеет восстановиться к началу серии с «Даллас Маверикс».

«Кавай хочет играть больше, чем кто-либо. Он упорно работает, мы все это наблюдаем. Он выйдет на паркет, когда будет готов.

Травмы случаются, это часть игры, их невозможно избежать. Что касается плей-офф НБА — тут многое зависит в том числе от удачи. Нам в последние годы не везло. Но мы предпочитаем фокусироваться на позитивном. В определённый момент он присоединится к нам», — заявил Джордж на пресс-конференции.

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что внутри «Лос-Анджелес Клипперс» растут сомнения насчёт готовности форварда Кавая Леонарда к первой игре серии с «Даллас Маверикс».