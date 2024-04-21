Кендрик Перкинс: всё, что делает «Финикс», — это плачет как ребёнок

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о выступлении «Финикс Санз» в первой половине матча с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Одна из самых физически развитых команд лиги «Миннесота Тимбервулвз», а также лучший оборонительный клуб НБА, переигрывает «Финикс». Всё, что мы видим, — это как игроки «Санз» плачут на паркете. Если они будут столько плакать, то что остаётся делать маленьким детям?» — заявил Перкинс в эфире телеканала ESPN.

На момент публикации новости в матче «Миннесоты» и «Финикса» счёт 89:71 к концу третьей четверти. Проходит первая игра серии в рамках первого раунда Западной конференции. В очных встречах клубов во время регулярного сезона все четыре раза сильнее оказывались «Санз».