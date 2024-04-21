Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс: всё, что делает «Финикс», — это плачет как ребёнок

Кендрик Перкинс: всё, что делает «Финикс», — это плачет как ребёнок
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о выступлении «Финикс Санз» в первой половине матча с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 95
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 19, Александер-Уолкер - 18, Гобер - 14, Рид - 12, Макдэниелс - 9, Гарза - 5, Конли - 4, Андерсон - 2, Маклафлин - 2, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 18, Бил - 15, О'Нил - 14, Нуркич - 9, Аллен - 4, Окоги - 2, Литтл - 2, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Гордон, Янг

«Одна из самых физически развитых команд лиги «Миннесота Тимбервулвз», а также лучший оборонительный клуб НБА, переигрывает «Финикс». Всё, что мы видим, — это как игроки «Санз» плачут на паркете. Если они будут столько плакать, то что остаётся делать маленьким детям?» — заявил Перкинс в эфире телеканала ESPN.

На момент публикации новости в матче «Миннесоты» и «Финикса» счёт 89:71 к концу третьей четверти. Проходит первая игра серии в рамках первого раунда Западной конференции. В очных встречах клубов во время регулярного сезона все четыре раза сильнее оказывались «Санз».

НБА. Календарь
НБА. Сетка плей-офф
Материалы по теме
Видео
Энтони Эдвардс и Брэдли Бил потолкались между собой в матче «Миннесоты» с «Финиксом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android