«Миннесота» обыграла «Финикс» в стартовом матче плей-офф НБА, у Дюранта — 31 очко

Сегодня, 21 апреля, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялась первая игра серии первого раунда Западной конференции между «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 120:95.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. В его активе 33 очка, девять подборов и шесть передач. Также стоит выделить его партнёров по команде. Центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл: 14 очков и 16 подборов и две передачи. На счету форварда Карл-Энтони Таунса 19 очков и семь подборов и четыре передачи.

В составе «Финикса» лучшим снайпером стал форвард Кевин Дюрант. На его счету 31 очко, семь подборов и одна результативная передача. Хорошую игру также провёл Девин Букер — в его активе 18 очков, два подбора и пять передач.

Таким образом, «Миннесота» вышла вперёд в серии первого раунда плей-офф НБА с «Финиксом» (1:0).