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Миннесота Тимбервулвз – Финикс Санз 120:95, как сыграли, победила Миннесота, результат матча плей-офф НБА 21 апреля

«Миннесота» обыграла «Финикс» в стартовом матче плей-офф НБА, у Дюранта — 31 очко
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Сегодня, 21 апреля, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялась первая игра серии первого раунда Западной конференции между «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 120:95.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 95
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 19, Александер-Уолкер - 18, Гобер - 14, Рид - 12, Макдэниелс - 9, Гарза - 5, Конли - 4, Андерсон - 2, Маклафлин - 2, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 18, Бил - 15, О'Нил - 14, Нуркич - 9, Аллен - 4, Окоги - 2, Литтл - 2, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Гордон, Янг

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. В его активе 33 очка, девять подборов и шесть передач. Также стоит выделить его партнёров по команде. Центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл: 14 очков и 16 подборов и две передачи. На счету форварда Карл-Энтони Таунса 19 очков и семь подборов и четыре передачи.

В составе «Финикса» лучшим снайпером стал форвард Кевин Дюрант. На его счету 31 очко, семь подборов и одна результативная передача. Хорошую игру также провёл Девин Букер — в его активе 18 очков, два подбора и пять передач.

Таким образом, «Миннесота» вышла вперёд в серии первого раунда плей-офф НБА с «Финиксом» (1:0).

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