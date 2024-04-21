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«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в первом матче серии плей-офф НБА

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в первом матче серии плей-офф НБА
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Завершился матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 111:104.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Харт - 22, Брансон - 22, Макбрайд - 21, Богданович - 13, Ануноби - 11, Дивинченцо - 8, Робинсон - 8, Хартенштайн - 6, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 29, Лоури - 18, Убре - 10, Харрис - 7, Рид - 4, Батюм - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил, Хилд, Пэйн

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Тайриз Макси, который набрал 33 очка. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 29 очков. У «Никс» — лучшим стал Джош Харт, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

Следующий матч состоится 23 апреля, начало – 02:30 мск. Напомним, «Никс» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции. «Филадельфия», в свою очередь, финишировала на пятом месте.

Ранее в матче плей-ин «Филадельфия» обыграла «Майами Хит». Действующим победителем турнира является «Денвер Наггетс», который в финальной серии прошлого года обыграл «Майами Хит».

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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