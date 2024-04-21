Джош Харт попал ключевой трёхочковый бросок в концовке матча с «Филадельфией»

Сегодня, 21 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 111:104 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт за минуту до конца основного времени при счёте 104:100 в пользу своей команды реализовал трёхочковый бросок, увеличив таким образом отрыв до семи очков. Примечательно, что такая разница сохранилась вплоть до конца игры.

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Харт, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 22 очка (5 из 12 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), 13 подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».