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Джош Харт попал ключевой трёхочковый бросок в концовке матча с «Филадельфией»

Джош Харт попал ключевой трёхочковый бросок в концовке матча с «Филадельфией»
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Сегодня, 21 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 111:104 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Харт - 22, Брансон - 22, Макбрайд - 21, Богданович - 13, Ануноби - 11, Дивинченцо - 8, Робинсон - 8, Хартенштайн - 6, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 29, Лоури - 18, Убре - 10, Харрис - 7, Рид - 4, Батюм - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил, Хилд, Пэйн

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт за минуту до конца основного времени при счёте 104:100 в пользу своей команды реализовал трёхочковый бросок, увеличив таким образом отрыв до семи очков. Примечательно, что такая разница сохранилась вплоть до конца игры.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Харт, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 22 очка (5 из 12 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), 13 подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».

Момент с Эмбиидом:
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