«Денвер» победил «Лейкерс» в первой игре плей-офф с дабл-даблом Йокича и 27 очками Леброна

В ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.

В составе «Наггетс» дабл-дабл оформил Никола Йокич, на счету которого 32 набранных очка, 12 подборов и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков при шести подборах и восьми передачах, его одноклубник Энтони Дэвис отметился дабл-даблом — 32 очка, 14 подборов и пять ассистов.

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля мск и также пройдёт на площадке «Денвера».