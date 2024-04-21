Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс 114:103, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 21 апреля

«Денвер» победил «Лейкерс» в первой игре плей-офф с дабл-даблом Йокича и 27 очками Леброна
Комментарии

В ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

В составе «Наггетс» дабл-дабл оформил Никола Йокич, на счету которого 32 набранных очка, 12 подборов и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков при шести подборах и восьми передачах, его одноклубник Энтони Дэвис отметился дабл-даблом — 32 очка, 14 подборов и пять ассистов.

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля мск и также пройдёт на площадке «Денвера».

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android