Все результаты игрового дня плей-офф НБА 21 апреля
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В ночь с 20 на 21 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 21 апреля
- «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 97:83.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:95.
- «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:104.
- «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:103.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), на счету которого 33 очка, девять подборов и шесть ассистов. Столько же очков набрал и Тайриз Макси («Филадельфия»), который также выполнил два подбора и отдал четыре результативных паса.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 83
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 16, Аллен - 16, Гарлэнд - 14, Страс - 7, ЛеВерт - 5, Ньянг - 5, Окоро - 4, Меррилл, Томпсон, Моррис, Джонс
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 18, Саггс - 13, Айзек - 10, Вагнер - 10, Энтони - 4, Картер - 3, Инглс - 1, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Харрис, Фульц, Битадзе
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 95
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 19, Александер-Уолкер - 18, Гобер - 14, Рид - 12, Макдэниелс - 9, Гарза - 5, Конли - 4, Андерсон - 2, Маклафлин - 2, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 18, Бил - 15, О'Нил - 14, Нуркич - 9, Аллен - 4, Окоги - 2, Литтл - 2, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Гордон, Янг
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Харт - 22, Брансон - 22, Макбрайд - 21, Богданович - 13, Ануноби - 11, Дивинченцо - 8, Робинсон - 8, Хартенштайн - 6, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 29, Лоури - 18, Убре - 10, Харрис - 7, Рид - 4, Батюм - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил, Хилд, Пэйн
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди
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