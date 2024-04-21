В ночь с 20 на 21 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 21 апреля

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 97:83.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:95.

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:104.

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:103.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), на счету которого 33 очка, девять подборов и шесть ассистов. Столько же очков набрал и Тайриз Макси («Филадельфия»), который также выполнил два подбора и отдал четыре результативных паса.