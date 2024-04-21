Леброн рассказал, на что «Лейкерс» следует обратить внимание после поражения от «Денвера»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда уступила со счётом 114:103. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».
«Я никогда не играл в чемпионской команде, которая не обращала бы внимания на детали. В этом нет никаких «если», «и» или «но». Вы просто должны [обращать внимание на детали]», — сказал Джеймс во время пресс-конференции.
39-летний Леброн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 27 очков (10 из 16 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), восемь результативных передач, шесть подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-9».
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