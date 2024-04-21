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Леброн рассказал, на что «Лейкерс» следует обратить внимание после поражения от «Денвера»

Леброн рассказал, на что «Лейкерс» следует обратить внимание после поражения от «Денвера»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда уступила со счётом 114:103. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».

«Я никогда не играл в чемпионской команде, которая не обращала бы внимания на детали. В этом нет никаких «если», «и» или «но». Вы просто должны [обращать внимание на детали]», — сказал Джеймс во время пресс-конференции.

39-летний Леброн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 27 очков (10 из 16 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), восемь результативных передач, шесть подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-9».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди
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Новости. Баскетбол
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