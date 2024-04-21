Д`Анджело Расселл попал 12,5% трёхочковых в пяти последних плей-офф играх
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д`Анджело Расселл сумел попасть только один трёхочковый из девяти в матче с «Денвер Наггетс», состоявшемся сегодня, 21 апреля. Таким образом, защитник имеет точность 12,5% с дальней дистанции в пяти своих последних матчах плей-офф.
Все эти матчи прошли с «Денвер Наггетс». В прошлом сезоне «Лейкерс» встречались с коллективом из Колорадо в финале Западной конференции, где уступили в серии со счётом 0-4.
В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 76 играх, где в среднем набирал 18 очков и 6,3 передачи. Его точность трёхочковых составила 41,5%.
«Лос-Анджелес» проиграл первый матч в серии со счётом 103:114. Вторая игра состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди
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