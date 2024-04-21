Д`Анджело Расселл попал 12,5% трёхочковых в пяти последних плей-офф играх

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д`Анджело Расселл сумел попасть только один трёхочковый из девяти в матче с «Денвер Наггетс», состоявшемся сегодня, 21 апреля. Таким образом, защитник имеет точность 12,5% с дальней дистанции в пяти своих последних матчах плей-офф.

Все эти матчи прошли с «Денвер Наггетс». В прошлом сезоне «Лейкерс» встречались с коллективом из Колорадо в финале Западной конференции, где уступили в серии со счётом 0-4.

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 76 играх, где в среднем набирал 18 очков и 6,3 передачи. Его точность трёхочковых составила 41,5%.

«Лос-Анджелес» проиграл первый матч в серии со счётом 103:114. Вторая игра состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени.