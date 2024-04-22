В ночь с 21 на 22 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 22 апреля

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 114:94.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 109:97.

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:94.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:92.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал центровой «Индианы» Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов.

Отметим, что разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА. 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории после члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которому в конкретной половине удалось набрать как минимум 35 очков и реализовать пять бросков из-за дуги.