В ночь с 21 на 22 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 22 апреля
- «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 114:94.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 109:97.
- «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:94.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:92.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал центровой «Индианы» Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов.
Отметим, что разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА. 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории после члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которому в конкретной половине удалось набрать как минимум 35 очков и реализовать пять бросков из-за дуги.
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