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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 22 апреля

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 22 апреля
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В ночь с 21 на 22 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 22 апреля

  • «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 114:94.
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 109:97.
  • «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:94.
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:92.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал центровой «Индианы» Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов.

Отметим, что разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА. 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории после члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которому в конкретной половине удалось набрать как минимум 35 очков и реализовать пять бросков из-за дуги.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 94
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Уайт - 20, Порзингис - 18, Браун - 17, Хозер - 12, Хорфорд - 10, Притчард - 8, Холидэй - 6, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Адебайо - 24, Райт - 17, Жакез-мл. - 16, Хироу - 11, Йович - 10, Лав - 7, Робинсон - 5, Мартин - 4, Ричардсон, Розир, Батлер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Миллз
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 97
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Джордж - 22, Зубац - 20, Уэстбрук - 13, Мэнн - 13, Коффи - 6, Пауэлл - 5, Пламли - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 31, Вашингтон - 11, Хардуэй-младший - 6, Грин - 4, Экзам - 3, Лайвли - 3, Гэффорд - 3, Клебер - 3, Харди, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Джонс, Моррис
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Лиллард - 35, Миддлтон - 23, Портис - 15, Лопес - 11, Бисли - 9, Коннотон - 6, Беверли - 5, Краудер - 5, Боучэмп, Ливингстон, Галлинари, Грин, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 36, Тёрнер - 17, Макконнелл - 10, Халибёртон - 9, Несмит - 7, Нембард - 6, Топпин - 4, Шиппард - 3, Смит - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
94 : 92
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Уильямс - 19, Холмгрен - 15, Дорт - 6, Уильямс - 6, Уиггинс - 6, Джо - 5, Уоллес - 5, Гидди - 2, Уильямс - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 21, Макколлум - 20, Валанчюнас - 13, Ингрэм - 12, Джонс - 8, Нэнс - 8, Маршалл - 5, Альварадо - 5, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
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