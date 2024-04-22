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«Мы знаем, что они из себя представляют». Мэлоун высказался по поводу серии с «Лейкерс»

«Мы знаем, что они из себя представляют». Мэлоун высказался по поводу серии с «Лейкерс»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун дал комментарий по поводу серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы играли с ними всего три раза в регулярном чемпионате и не заметили никакой разницы.

Уверен, что они чувствуют себя вполне комфортно, понимая, что мы из себя представляем, и мы чувствуем себя так же комфортно, зная, что они из себя представляют. При всём при этом вы можете готовиться сколько угодно, но, как только мяч поднимется вверх, вы получите гораздо лучшее представление о том, на каком уровне мы находимся», — приводит слова Мэлоуна Fadeaway World.

В ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии — 1-0.

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