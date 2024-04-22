Ирвинг стал автором уникального достижения по очкам за четверть в матчах плей-офф НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории, который в матче плей-офф НБА за одну четверть набрал 20+ очков, реализовав все броски с игры.

Напомним, в ночь с 21 на 22 апреля на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Счёт встречи 109:97 в пользу хозяев. Вторая встреча серии состоится 24 апреля, начало в 5:00 по московскому времени.

Наилучшую результативность продемонстрировал Лука Дончич, записавший на свой счёт 33 очка, 13 подборов и шесть передач. В составе гостей отметим и Кайри Ирвинга — 31 очко, шесть подборов, шесть передач. У «Клипперс» отличился Джеймс Харден — 26 очков. Ивица Зубац отметился дабл-даблом — 20 очков, 14 подборов.