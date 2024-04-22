Расселл Уэстбрук обошёл Стефена Карри по ассистам в матчах плей-офф НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук принял участие в стартовом матче серии 1/4 финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 109:97.

Уэстбрук провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 13 очков (5 из 8 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), сделав четыре подбора, столько же результативных передач и два перехвата.

35-летний баскетболист, таким образом, обошёл звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри (912) по количеству ассистов в матчах плей-офф НБА. Теперь Уэстбрук по этому показателю занимает 21-е место среди всех игроков в истории. На 20-й позиции идёт Морис Чикс — 922 передачи.