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Расселл Уэстбрук обошёл Стефена Карри по ассистам в матчах плей-офф НБА

Расселл Уэстбрук обошёл Стефена Карри по ассистам в матчах плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук принял участие в стартовом матче серии 1/4 финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 109:97.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 97
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Джордж - 22, Зубац - 20, Уэстбрук - 13, Мэнн - 13, Коффи - 6, Пауэлл - 5, Пламли - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 31, Вашингтон - 11, Хардуэй-младший - 6, Грин - 4, Экзам - 3, Лайвли - 3, Гэффорд - 3, Клебер - 3, Харди, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Джонс, Моррис

Уэстбрук провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 13 очков (5 из 8 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), сделав четыре подбора, столько же результативных передач и два перехвата.

35-летний баскетболист, таким образом, обошёл звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри (912) по количеству ассистов в матчах плей-офф НБА. Теперь Уэстбрук по этому показателю занимает 21-е место среди всех игроков в истории. На 20-й позиции идёт Морис Чикс — 922 передачи.

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