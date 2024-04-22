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Главный тренер «Самары» Анзулович: игра с УНИКСом будет вызовом для нас

Главный тренер «Самары» Анзулович: игра с УНИКСом будет вызовом для нас
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался о предстоящей серии матчей с командой УНИКС в рамках плей-офф Единой лиги. Первая игра состоится завтра, 23 апреля.

«После такой большой игры, какой для нас была игра с МБА, нормально чувствовать физическое и моральное опустошение. Но у нас есть три дня между тем матчем и первым матчем в Казани — чтобы собрать энергию и концентрацию для встречи с фаворитом.

Командой, которая стала первой в регулярном чемпионате и является действующим чемпионом лиги. Эта игра будет вызовом для нас, возможностью показать нашу команду. Мы полны ожиданиями этого матча.

Хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые поддерживают нас: в матче с МБА они были настоящим шестым игроком «Самары». Спасибо им за это! Надеюсь, они поддержат нас и в матчах с УНИКСом», — приводит слова Анзуловича пресс-служба клуба.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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