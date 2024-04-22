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Главный тренер УНИКСа Перасович: мы подходим к серии плей-офф в хорошем настроении

Главный тренер УНИКСа Перасович: мы подходим к серии плей-офф в хорошем настроении
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Главный тренер клуба УНИКС Велимир Перасович высказался насчёт предстоящей серии матчей с «Самарой» в рамках плей-офф Единой лиги. Первая игра между командами состоится завтра, 23 апреля, в 19:00 по московскому времени.

«УНИКС подходит к серии плей-офф в хорошем настроении. Понимаем, что нам предстоит сложнейший отрезок сезона. Думаю, таковым он будет для всех участников. «Самара» — серьёзная и опасная команда, возглавляемая авторитетным тренером.

В составе соперника собраны хорошие исполнители и качественные легионеры. Считаю, волжане демонстрируют отличный баскетбол. Помним, что в одном из матчей регулярного чемпионата они нас обыграли», — приводит слова Велимира Перасовича пресс-служба клуба.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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