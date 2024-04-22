Тренер «Зенита» Паскуаль назвал ключевую составляющую победы в плей-офф

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» испанец Хавьер Паскуаль поделился мыслями о том, что, по его мнению, является главной составляющей для игрока в момент матчей плей-офф. Он считает, что таковым элементом значится психология игрока.

«Психология — это ключевой момент в плей-офф. После победы ты не должен расслабляться перед следующим матчем, а после проигрыша ты всегда должен быть готовым», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальная пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, Хавьер Паскуаль находится на посту главного тренера «Зенита» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 он был признан лучшим тренером сезона в Евролиге.

В следующем матче «Зенит» проведёт первую игру с «Уралмашем» в рамках плей-офф Единой лиги. Встреча состоится сегодня, 22 апреля, в 19:30 по московскому времени.