Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Паскуаль назвал ключевую составляющую победы в плей-офф

Тренер «Зенита» Паскуаль назвал ключевую составляющую победы в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» испанец Хавьер Паскуаль поделился мыслями о том, что, по его мнению, является главной составляющей для игрока в момент матчей плей-офф. Он считает, что таковым элементом значится психология игрока.

«Психология — это ключевой момент в плей-офф. После победы ты не должен расслабляться перед следующим матчем, а после проигрыша ты всегда должен быть готовым», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальная пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, Хавьер Паскуаль находится на посту главного тренера «Зенита» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 он был признан лучшим тренером сезона в Евролиге.

В следующем матче «Зенит» проведёт первую игру с «Уралмашем» в рамках плей-офф Единой лиги. Встреча состоится сегодня, 22 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Источник: Паскуаль больше не является главным кандидатом на пост тренера в «Анадолу Эфес»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android