«Зенит» победил «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой лиги

Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге состоялась первая игра в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами площадки «Зенитом» и гостями из Екатеринбурга «Уралмашем». Победу в итоге встречи одержали хозяева со счётом 98:82 (26:16, 30:23, 25:22, 16:21).

Наиболее результативным игроком петербургской команды стал американский центровой Винс Хантер. За игру он смог набрать 19 очков, сделать четыре подбора, две передачи, два перехвата, а также один блок-шот. На площадке суммарно он провёл 22 минуты и 54 секунды.

Самым результативным игроком гостей из Екатеринбурга стал американский центровой Октавиус Эллис. За игру с «Зенитом» он смог набрать 30 очков, а также сделать шесть подборов и совершить одну потерю. На площадке Октавиус провёл 25 минут и 53 секунды.