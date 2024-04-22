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«Зенит» победил «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой лиги

«Зенит» победил «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге состоялась первая игра в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами площадки «Зенитом» и гостями из Екатеринбурга «Уралмашем». Победу в итоге встречи одержали хозяева со счётом 98:82 (26:16, 30:23, 25:22, 16:21).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Хантер - 19, Эртель - 18, Жбанов - 14, Карлтон - 9, Морган - 8, Карасёв - 8, Фрейзер - 7, Зубков - 7, Курич - 6, Клименко - 2, Захаров, Вольхин
Уралмаш: Эллис - 30, Даглас - 13, Захаров - 13, Нэльсон - 12, Уиттакер - 7, Нэвелс - 5, Глазунов - 2, Пынько, Писклов, Новиков, Балашов, Михеев

Наиболее результативным игроком петербургской команды стал американский центровой Винс Хантер. За игру он смог набрать 19 очков, сделать четыре подбора, две передачи, два перехвата, а также один блок-шот. На площадке суммарно он провёл 22 минуты и 54 секунды.

Самым результативным игроком гостей из Екатеринбурга стал американский центровой Октавиус Эллис. За игру с «Зенитом» он смог набрать 30 очков, а также сделать шесть подборов и совершить одну потерю. На площадке Октавиус провёл 25 минут и 53 секунды.

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