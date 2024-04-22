ЦСКА с преимуществом в 28 очков победил «Енисей» в первом матче плей-офф Единой лиги

Сегодня, 22 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялась первая игра в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами площадки ЦСКА и гостями из Красноярского края «Енисеем». Победу в итоге встречи одержали хозяева со счётом 96:68 (30:12, 26:14, 18:19, 22:23).

Наиболее результативным игроком в команде ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В течение игры он смог набрать 17 очков, сделать шесть подборов, пять передач, а также совершить четыре потери. На площадке Мело провёл 22 минуты и 5 секунд.

Самым результативным игроком «Енисея» стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс. В течение игры он набрал 22 очка, сделал два подбора, четыре передачи, а также два перехвата. На площадке Ксэвьер провёл 31 минуту и 48 секунд.