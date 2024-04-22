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ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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ЦСКА с преимуществом в 28 очков победил «Енисей» в первом матче плей-офф Единой лиги

ЦСКА с преимуществом в 28 очков победил «Енисей» в первом матче плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 22 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялась первая игра в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами площадки ЦСКА и гостями из Красноярского края «Енисеем». Победу в итоге встречи одержали хозяева со счётом 96:68 (30:12, 26:14, 18:19, 22:23).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2024, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 68
Енисей
Красноярский край
ЦСКА: Тримбл - 17, Джекири - 13, Хэнлан - 12, М'Бай - 12, Астапкович - 10, Курбанов - 10, Жан-Шарль - 7, Антонов - 5, Ухов - 3, Карданахишвили - 3, Захаров - 2, Руженцев - 2
Енисей: Ратэн-Мэйс - 22, Мартин - 16, Бич - 15, Хопкинс - 5, Долинин - 4, Карпенко - 3, Балашов - 2, Белянков - 1, Топтунов, Лобарев, Сонько, Загретдинов

Наиболее результативным игроком в команде ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В течение игры он смог набрать 17 очков, сделать шесть подборов, пять передач, а также совершить четыре потери. На площадке Мело провёл 22 минуты и 5 секунд.

Самым результативным игроком «Енисея» стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс. В течение игры он набрал 22 очка, сделал два подбора, четыре передачи, а также два перехвата. На площадке Ксэвьер провёл 31 минуту и 48 секунд.

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