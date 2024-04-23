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«Кливленд» обыграл «Орландо» и повёл 2-0 в серии плей-офф НБА

Завершился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 96:86.

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 23 очка. Лучшим в «Орландо» стал Паоло Банкеро, который набрал 21 очко.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Орландо на стадионе «Эмвей-центр».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Кливленд» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» закончил сезон на седьмом месте на Востоке.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.