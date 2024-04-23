«Денвер» одержал победу над «Лейкерс» во 2-м матче серии благодаря победному броску Маррея

Сегодня, 23 апреля, в Денвере состоялся второй матч первого раунда плей-офф НБА между местным «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 101:99 и вышли вперёд в серии (2-0).

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 11 подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами и 12 передачами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 27 очков, совершил 20 подборов и отдал 10 передач. Отметим, что разыгрывающий Джамал Маррей исполнил победный бросок под сирену. Первый матч серии завершился со счётом 114:103. Следующий матч состоится 26 апреля.

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