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«Денвер» одержал победу над «Лейкерс» во 2-м матче серии благодаря победному броску Маррея

«Денвер» одержал победу над «Лейкерс» во 2-м матче серии благодаря победному броску Маррея
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Сегодня, 23 апреля, в Денвере состоялся второй матч первого раунда плей-офф НБА между местным «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 101:99 и вышли вперёд в серии (2-0).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 14, Браун - 10, Джексон - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 26, Расселл - 23, Ривз - 9, Принс - 6, Хатимура - 3, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 11 подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами и 12 передачами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 27 очков, совершил 20 подборов и отдал 10 передач. Отметим, что разыгрывающий Джамал Маррей исполнил победный бросок под сирену. Первый матч серии завершился со счётом 114:103. Следующий матч состоится 26 апреля.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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