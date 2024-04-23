Сегодня, 23 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 23 апреля

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 96:86.

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 104:101.

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:99.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. На его счету 34 очка, 10 подборов и шесть результативных передач.

Также стоит упомянуть тяжёлого форварда «Лейкерс» Энтони Эдвардса. Он набрал 32 очка, совершил 11 подборов и отдал 2 голевые передачи.