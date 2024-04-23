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Девушка Руди Гобера: мой партнёр заслуживает уважения, он самый трудолюбивый человек

Девушка Руди Гобера: мой партнёр заслуживает уважения, он самый трудолюбивый человек
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Джулия Бонилла, девушка игрока «Юты Джаз» Руди Гобера, высказалась по поводу своего возлюблённого, который в последнее время всё чаще подвергается критике со стороны общественности.

«Мой партнёр — самый целеустремлённый, сосредоточенный и трудолюбивый человек, которого я когда-либо встречала. Он ни у кого ничего не украл и заслуживает всяческого уважения за свою целеустрёмленность и преданность своей карьере. Мне трудно оставаться спокойной перед таким количеством глупостей, неуважения и бессмыслицы. Я горжусь тем, какой он человек — справедливый, отличный товарищ по команде, с добрым сердцем и сильным умом», — заявила Бонилла в социальных сетях.

Ранее издание NBACentral со ссылкой на The Athletic опубликовало список из самых переоценённых игроков НБА, по мнению игроков.

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