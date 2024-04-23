«Куча фолов». Эмбиид со слезами на глазах высказался по поводу концовки матча с «Никс»

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид дал комментарий по поводу концовки матча с «Нью-Йорк Никс» (101:104).

«Все на площадке пытались взять тайм-аут… Но вы знаете, забудьте о тайм-ауте. Там была куча фолов. Как я уже сказал, это чертовски неприемлемо», — сказал Эмбиид после матча.

Напомним, за полминуты до конца матча Джейлен Брансон сократил отставание «Никс» до двух очков. Сразу после этого «Нью-Йорк» выполнил перехват и заработал ещё три очка. В итоге команда одержала победу. Счёт в серии стал 2-0.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» закончила сезон на седьмом месте на Востоке.