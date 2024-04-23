Александар Везенков высказался о своём первом сезоне в НБА

Форвард «Сакраменто Кингз» Александар Везенков поделился своими впечатлениями после первого сезона в НБА.

«В целом могу сказать, что это был странный сезон. Взлёты и падения. В каждой игре всё было по-разному. Была у меня пара повреждений. Я старался приспособиться как можно быстрее. К сожалению, мы закончили слишком рано. Все хотели продолжить и выйти в плей-офф. Мы должны извлечь из этого уроки. Это был новый опыт, и я хотел становиться лучше с каждым днём. К сожалению, эти две травмы меня сдерживали.

Уровень игроков в НБА сумасшедший. Вы это можете видеть на экране, но вживую это ещё сильнее чувствуется. Тут всё более интенсивно, мне надо улучшаться во всём», — приводит слова Везенкова Basket News.