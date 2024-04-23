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Леброн Джеймс проиграл шестой матч плей-офф подряд — это самая длинная серия в его карьере

Леброн Джеймс проиграл шестой матч плей-офф подряд — это самая длинная серия в его карьере
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«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» во втором матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл вчера, 23 апреля. Таким образом, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс потерпел шестое поражение подряд в играх плей-офф. Эта серия — самая длинная в его карьере.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 14, Браун - 10, Холидэй - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 26, Расселл - 23, Ривз - 9, Принс - 6, Хатимура - 3, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди
НБА. Календарь
НБА. Сетка плей-офф

Все эти матчи Леброн сыграл против «Денвера». В прошлом году «озёрники» встречались с «Наггетс» в финале Западной конференции, где уступили в серии со счётом 0-4. Коллектив из Колорадо вышел в финал НБА и стал чемпионом.

Следующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе. Победитель серии в следующем раунде столкнётся с командой из противостояния «Финикс Санз» и «Миннесоты Тимбервулвз».

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения

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