Леброн Джеймс проиграл шестой матч плей-офф подряд — это самая длинная серия в его карьере

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» во втором матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл вчера, 23 апреля. Таким образом, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс потерпел шестое поражение подряд в играх плей-офф. Эта серия — самая длинная в его карьере.

Все эти матчи Леброн сыграл против «Денвера». В прошлом году «озёрники» встречались с «Наггетс» в финале Западной конференции, где уступили в серии со счётом 0-4. Коллектив из Колорадо вышел в финал НБА и стал чемпионом.

Следующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе. Победитель серии в следующем раунде столкнётся с командой из противостояния «Финикс Санз» и «Миннесоты Тимбервулвз».

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения