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Джамал Маррей за последние три минуты матча набрал больше очков, чем «Лейкерс»

Джамал Маррей за последние три минуты матча набрал больше очков, чем «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей набрал восемь очков в последние три минуты матча с «Лос-Анджелес Лейкерс». Таким образом, он набрал больше очков, чем вся команда «Лейкерс» (6) в финальный отрезок встречи.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 14, Браун - 10, Холидэй - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 26, Расселл - 23, Ривз - 9, Принс - 6, Хатимура - 3, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди
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Маррей также исполнил победный бросок с финальной сиреной. Всего в игре он набрал 20 очков и сделал пять передач. Большая часть его точных бросков пришлась на четвёртую четверть.

Таким образом, «Денвер» ведёт в серии со счётом 2-0. Также «Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес» в финале Западной конференции прошлого сезона. Следующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе. Победитель серии в следующем раунде сразится с победителем противостояния «Финикс Санз» и «Миннесоты Тимбервулвз».

Джамал Маррей отработал броски с дальней дистанции

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