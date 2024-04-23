Джамал Маррей за последние три минуты матча набрал больше очков, чем «Лейкерс»

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей набрал восемь очков в последние три минуты матча с «Лос-Анджелес Лейкерс». Таким образом, он набрал больше очков, чем вся команда «Лейкерс» (6) в финальный отрезок встречи.

Маррей также исполнил победный бросок с финальной сиреной. Всего в игре он набрал 20 очков и сделал пять передач. Большая часть его точных бросков пришлась на четвёртую четверть.

Таким образом, «Денвер» ведёт в серии со счётом 2-0. Также «Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес» в финале Западной конференции прошлого сезона. Следующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе. Победитель серии в следующем раунде сразится с победителем противостояния «Финикс Санз» и «Миннесоты Тимбервулвз».

Джамал Маррей отработал броски с дальней дистанции