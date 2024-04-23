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НБА расследует инцидент между братом Йокича и фанатом «Лейкерс»

НБА расследует инцидент между братом Йокича и фанатом «Лейкерс»
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После матча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» Страхинья Йокич, брат центрового Николы Йокича, вступил в перепалку с фанатом «Лейкерс» на трибуне, после чего ударил его. НБА будет расследовать этот случай и примет решение о мерах наказания, сообщает TMZ.

Старшие братья Йокича посетили матч с женой Николы Натальей и её ребенком. На видео, опубликованном одним из зрителей, можно было заметить, как сразу после победного броска разыгрывающего Джамала Маррея Страхинья пробивался через ряды к болельщику «Лос-Анджелеса». Как только он приблизился к нему, сразу нанёс удар. Неманья пришёл на поддержку к своему брату, а Наталья спрятала ребёнка за своей спиной.

Жена Йокича пострадала во время чемпионского парада «Денвера»

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