НБА расследует инцидент между братом Йокича и фанатом «Лейкерс»

После матча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» Страхинья Йокич, брат центрового Николы Йокича, вступил в перепалку с фанатом «Лейкерс» на трибуне, после чего ударил его. НБА будет расследовать этот случай и примет решение о мерах наказания, сообщает TMZ.

Старшие братья Йокича посетили матч с женой Николы Натальей и её ребенком. На видео, опубликованном одним из зрителей, можно было заметить, как сразу после победного броска разыгрывающего Джамала Маррея Страхинья пробивался через ряды к болельщику «Лос-Анджелеса». Как только он приблизился к нему, сразу нанёс удар. Неманья пришёл на поддержку к своему брату, а Наталья спрятала ребёнка за своей спиной.

Жена Йокича пострадала во время чемпионского парада «Денвера»