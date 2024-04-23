Станислав Ильницкий преодолел отметку в 1000 набранных очков

30-летний российский игрок «Пармы» Станислав Ильницкий добрался до 1000 набранных очков. Произошло это в матче с «Локомотивом-Кубань» сегодня, 23 апреля. На момент публикации новости счёт в матче 75:66 в пользу краснодарцев.

Ильницкий является воспитанником «Химок». Начиная с сезона-2015/2016 Станислав стал регулярно выступать за подмосковную команду в Единой лиге. В 2017 году россиянин перешёл в «Локомотив-Кубань», где достиг пика своей карьеры. Игрок дважды участвовал в Матче всех звёзд (2021 и 2022). С мая 2023 года баскетболист выступает за «Парму».

«Парма» заняла пятое место в группе «А» и столкнулась с «Локомотивом» в четвертьфинале. Победитель серии сыграет в полуфинале с одной из команд противостояния УНИКС — «Самара».