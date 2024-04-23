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Станислав Ильницкий преодолел отметку в 1000 набранных очков

Станислав Ильницкий преодолел отметку в 1000 набранных очков
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30-летний российский игрок «Пармы» Станислав Ильницкий добрался до 1000 набранных очков. Произошло это в матче с «Локомотивом-Кубань» сегодня, 23 апреля. На момент публикации новости счёт в матче 75:66 в пользу краснодарцев.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 85
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 20, Барфорд - 15, Ндур - 14, Мартюк - 13, Андерсон - 12, Уайт - 11, Узинский - 9, Емченко - 8, Миллер - 6, Темиров - 2, Квитковских - 2, Щербенев
Парма: Джонсон - 22, Ильницкий - 18, Абдулбасиров - 15, Брайс - 11, Соломон - 8, Риз - 5, Чебуркин - 4, Морозов - 2, Перевалов, Халтурин, Платунов, Тучков

Ильницкий является воспитанником «Химок». Начиная с сезона-2015/2016 Станислав стал регулярно выступать за подмосковную команду в Единой лиге. В 2017 году россиянин перешёл в «Локомотив-Кубань», где достиг пика своей карьеры. Игрок дважды участвовал в Матче всех звёзд (2021 и 2022). С мая 2023 года баскетболист выступает за «Парму».

«Парма» заняла пятое место в группе «А» и столкнулась с «Локомотивом» в четвертьфинале. Победитель серии сыграет в полуфинале с одной из команд противостояния УНИКС — «Самара».

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