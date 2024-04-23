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«Локомотив» разгромил «Парму», Акун-Пёрселл набрал 20 очков

«Локомотив» разгромил «Парму», Акун-Пёрселл набрал 20 очков
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Сегодня, 23 апреля, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся первый четвертьфинальный матч между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой». Хозяева одержали победу со счётом 112:85 (36:29, 31:22, 14:25, 31:9).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 85
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 20, Барфорд - 15, Ндур - 14, Мартюк - 13, Андерсон - 12, Уайт - 11, Узинский - 9, Емченко - 8, Миллер - 6, Темиров - 2, Квитковских - 2, Щербенев
Парма: Джонсон - 22, Ильницкий - 18, Абдулбасиров - 15, Брайс - 11, Соломон - 8, Риз - 5, Чебуркин - 4, Морозов - 2, Перевалов, Халтурин, Платунов, Тучков

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Пармы» Би Джей Джонсон. На его счету 22 очка и четыре ассиста. Также стоит отметить хорошую игру Станислава Ильницкого со скамейки, набравшего 18 очков. Именно в этом матче он перешёл отметку в 1000 очков в Единой лиге. Руслан Абдулбасиров отметился 15 очками и восемью передачами.

В составе «Локо» лучшим снайпером стал Девон Акун-Пёрселл. В его активе 20 очков, четыре подбора и четыре ассиста. Целых пять его одноклубников смогли пересечь отметку в 10 очков: Джейлен Барфорд (15), Морис Ндур (14), Андрей Мартюк (13), Карвел Андерсон (12) и Окаро Уайт (11).

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