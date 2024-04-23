«Локомотив» разгромил «Парму», Акун-Пёрселл набрал 20 очков

Сегодня, 23 апреля, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся первый четвертьфинальный матч между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой». Хозяева одержали победу со счётом 112:85 (36:29, 31:22, 14:25, 31:9).

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Пармы» Би Джей Джонсон. На его счету 22 очка и четыре ассиста. Также стоит отметить хорошую игру Станислава Ильницкого со скамейки, набравшего 18 очков. Именно в этом матче он перешёл отметку в 1000 очков в Единой лиге. Руслан Абдулбасиров отметился 15 очками и восемью передачами.

В составе «Локо» лучшим снайпером стал Девон Акун-Пёрселл. В его активе 20 очков, четыре подбора и четыре ассиста. Целых пять его одноклубников смогли пересечь отметку в 10 очков: Джейлен Барфорд (15), Морис Ндур (14), Андрей Мартюк (13), Карвел Андерсон (12) и Окаро Уайт (11).