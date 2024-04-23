«Маккаби» обыграл «Панатинаикос» в концовке, несмотря на 22 очка Лессора

Сегодня, 23 апреля, состоялся первый матч четвертьфинальной серии Евролиги между «Пантинаикосом» и «Маккаби» Тель-Авив. Израильская команда оказалась сильнее со счётом 91:87 (26:25, 16:25, 21:20, 28:17).

Самым результативным игроком встречи стал бигмен «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На его счету 22 очка и шесть подборов. Его партнёр по команде разыгрывающий Костас Слукас оформил дабл-дабл: 12 очков и 13 результативных передач.

Лучшим снайпером «Маккаби» стал форвард Бонзи Колсон. На его счету 18 очков. Ещё три его одноклубника смогли набрать 12 очков или более: Лоренцо Браун (16), Уэйд Болдуин (15) и Джош Небо (12).

Следующая встреча команд состоится 25 апреля.