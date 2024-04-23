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«Маккаби» обыграл «Панатинаикос» в концовке, несмотря на 22 очка Лессора

«Маккаби» обыграл «Панатинаикос» в концовке, несмотря на 22 очка Лессора
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Сегодня, 23 апреля, состоялся первый матч четвертьфинальной серии Евролиги между «Пантинаикосом» и «Маккаби» Тель-Авив. Израильская команда оказалась сильнее со счётом 91:87 (26:25, 16:25, 21:20, 28:17).

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 91
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Томассон, Небо, Блатт, Колсон

Самым результативным игроком встречи стал бигмен «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На его счету 22 очка и шесть подборов. Его партнёр по команде разыгрывающий Костас Слукас оформил дабл-дабл: 12 очков и 13 результативных передач.

Лучшим снайпером «Маккаби» стал форвард Бонзи Колсон. На его счету 18 очков. Ещё три его одноклубника смогли набрать 12 очков или более: Лоренцо Браун (16), Уэйд Болдуин (15) и Джош Небо (12).

Следующая встреча команд состоится 25 апреля.

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