«Локомотив» повторил рекорд Единой лиги по набранным очкам в одном матче плей-офф

«Локомотив-Кубань» набрал 112 очков в победном матче с «Пармой». Таким образом, краснодарский клуб повторил рекорд Единой лиги по набранным очкам в одном матче плей-офф. Таким же результатом отметился ЦСКА в матче 2018 года с латвийским клубом ВЭК.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Пармы» Би Джей Джонсон. На его счету 22 очка и четыре ассиста. Также стоит отметить хорошую игру Станислава Ильницкого со скамейки, набравшего 18 очков. Именно в этом матче он перешёл отметку в 1000 очков в Единой лиге. Руслан Абдулбасиров отметился 15 очками и восемью передачами.

В составе «Локо» лучшим снайпером стал Девон Акун-Пёрселл. В его активе 20 очков, четыре подбора и четыре ассиста. Целых пять его одноклубников смогли пересечь отметку в 10 очков: Джейлен Барфорд (15), Морис Ндур (14), Андрей Мартюк (13), Карвел Андерсон (12) и Окаро Уайт (11).