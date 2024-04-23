«Мы провели не лучшую свою игру». Тренер УНИКСа Перасович высказался о матче с «Самарой»

Наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился своими впечатлениями после победного матча с «Самарой» (83:73).

«Первый матч плей-офф всегда трудный, тем более если ты победитель регулярного чемпионата. Мы играли против отличной команды с превосходным подбором легионеров, которую возглавляет авторитетный тренер.

Отмечу, что соперники находятся в хорошей форме, ведь они провели больше игр на втором этапе. В то время как с момента нашей последней встречи с ЦСКА прошло 10 дней – это достаточно длительный перерыв.

На мой взгляд, сегодня мы провели не лучшую свою игру. Посмотрите, УНИКС совершил 17 потерь и позволил «Самаре» забрать 13 подборов в нападении. Однако даже при таких цифрах мы не испытали серьёзных проблем с исходом противостояния в свою пользу, что является хорошим знаком. Так что я настроен оптимистично», — заявил Перасович на пресс-конференции.