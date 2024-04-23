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«Мы провели не лучшую свою игру». Тренер УНИКСа Перасович высказался о матче с «Самарой»

«Мы провели не лучшую свою игру». Тренер УНИКСа Перасович высказался о матче с «Самарой»
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Наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился своими впечатлениями после победного матча с «Самарой» (83:73).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 73
Самара
Самара
УНИКС: Грин - 20, Бако - 18, Димитриевич - 11, Найт - 10, Рейнольдс - 9, Беленицкий - 6, Зайцев - 4, Воронцевич - 3, Лабери - 2, Тихоненко, Стуленков, Одиноков
Самара: Томпсон - 13, Хоукинс - 12, Роберсон - 11, Ребич - 10, Загорац - 7, Гудумак - 6, М. Кулагин - 6, Умрихин - 5, Викторов - 3, Зверев, Далтон, Амосов

«Первый матч плей-офф всегда трудный, тем более если ты победитель регулярного чемпионата. Мы играли против отличной команды с превосходным подбором легионеров, которую возглавляет авторитетный тренер.
Отмечу, что соперники находятся в хорошей форме, ведь они провели больше игр на втором этапе. В то время как с момента нашей последней встречи с ЦСКА прошло 10 дней – это достаточно длительный перерыв.

На мой взгляд, сегодня мы провели не лучшую свою игру. Посмотрите, УНИКС совершил 17 потерь и позволил «Самаре» забрать 13 подборов в нападении. Однако даже при таких цифрах мы не испытали серьёзных проблем с исходом противостояния в свою пользу, что является хорошим знаком. Так что я настроен оптимистично», — заявил Перасович на пресс-конференции.

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