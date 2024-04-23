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Реал Мадрид — Баскония. Прямая трансляция
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«Реал» Мадрид уверенно обыграл «Басконию», удержав преимущество из первой четверти

«Реал» Мадрид уверенно обыграл «Басконию», удержав преимущество из первой четверти
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Сегодня, 23 апреля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Евролиги между «Реалом» Мадрид и «Басконией». Мадридская команда одержала победу со счётом 90:74 (26:17, 22:20, 22:16, 20:21).

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 74
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Керехета, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор

Самым результативным игроком матча стал игрок «Реала» Джанан Муса. На его счету 16 очков. Два его одноклубника, Факундо Кампаццо и Венсан Пуарье, смогли набрать по 10 очков.

В составе «Басконии» сразу четыре баскетболиста набрали 14 очков и более: Маркус Ховард (15), Мэтт Костелло, Коди Миллер-Макинтайр и Николаос Рогкавопулос (все по 14).

Следующий матч серии состоится 25 апреля. Победитель противостояния пробьётся в «Финал четырёх».

«Баскония» вышла в плей-офф через зону плей-ин, а «Реал» занял первое место в регулярном чемпионате Евролиги.

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