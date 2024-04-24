Главный тренер «Самары» назвал причины поражения своей команды в матче с УНИКСом

Наставник «Самары Дражен Анзулович поделился своими мыслями после матча в рамках четвертьфинальной серии Единой лиги с УНИКСом (73:83).

«Поздравляю УНИКС с победой. Вместе с тем хочу похвалить свою команду за старания и усердие. Сегодня у нас были шансы зацепиться за игру. Однако мы их, к сожалению, не использовали.

Ключевыми причинами нашего поражения стали проблемы с организацией и большое количество ошибок. В конце первой четверти и по ходу второй десятиминутки мы пять раз подряд упустили мяч. По итогам первой половины «Самара» совершила 10 потерь и 17 – по результатам матча. К тому же рассчитывать на успех нам не позволила неорганизованность в третьей четверти», — заявил Анзулович на пресс-конференции.