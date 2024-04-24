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Главный тренер «Самары» назвал причины поражения своей команды в матче с УНИКСом

Главный тренер «Самары» назвал причины поражения своей команды в матче с УНИКСом
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Наставник «Самары Дражен Анзулович поделился своими мыслями после матча в рамках четвертьфинальной серии Единой лиги с УНИКСом (73:83).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 73
Самара
Самара
УНИКС: Грин - 20, Бако - 18, Димитриевич - 11, Найт - 10, Рейнольдс - 9, Беленицкий - 6, Зайцев - 4, Воронцевич - 3, Лабери - 2, Тихоненко, Стуленков, Одиноков
Самара: Томпсон - 13, Хоукинс - 12, Роберсон - 11, Ребич - 10, Загорац - 7, Гудумак - 6, М. Кулагин - 6, Умрихин - 5, Викторов - 3, Зверев, Далтон, Амосов

«Поздравляю УНИКС с победой. Вместе с тем хочу похвалить свою команду за старания и усердие. Сегодня у нас были шансы зацепиться за игру. Однако мы их, к сожалению, не использовали.

Ключевыми причинами нашего поражения стали проблемы с организацией и большое количество ошибок. В конце первой четверти и по ходу второй десятиминутки мы пять раз подряд упустили мяч. По итогам первой половины «Самара» совершила 10 потерь и 17 – по результатам матча. К тому же рассчитывать на успех нам не позволила неорганизованность в третьей четверти», — заявил Анзулович на пресс-конференции.

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