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Александр Секулич: нужно включить режим «рыбки» и забыть о сегодняшнем результате

Александр Секулич: нужно включить режим «рыбки» и забыть о сегодняшнем результате
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Наставник «Локомотив-Кубань» Александр Секулич отметил позитивные и негативные стороны своей команды в четвертьфинальном матче с «Самарой» (112:85).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 85
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 20, Барфорд - 15, Ндур - 14, Мартюк - 13, Андерсон - 12, Уайт - 11, Узинский - 9, Емченко - 8, Миллер - 6, Темиров - 2, Квитковских - 2, Щербенев
Парма: Джонсон - 22, Ильницкий - 18, Абдулбасиров - 15, Брайс - 11, Соломон - 8, Риз - 5, Чебуркин - 4, Морозов - 2, Перевалов, Халтурин, Платунов, Тучков

«Здорово начинать серию таким результатом. Сегодня мы контролировали подбор, были быстрее соперника, пожалуй, это главные факторы успеха. Но при этом отмечу, что допускали ошибки в защите. Много ли их было? Нет, но настораживает то, что они повторялись из раза в раз. Это главное, над чем нам нужно поработать перед вторым матчем.

Поздравляю всех с победой, но теперь нужно включить режим «рыбки» – забыть о сегодняшнем результате и начинать всё с чистого листа. Всю энергию и настрой направим на следующий матч», — заявил на послематчевой пресс-конференции Секулич.

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