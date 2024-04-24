Александр Секулич: нужно включить режим «рыбки» и забыть о сегодняшнем результате

Наставник «Локомотив-Кубань» Александр Секулич отметил позитивные и негативные стороны своей команды в четвертьфинальном матче с «Самарой» (112:85).

«Здорово начинать серию таким результатом. Сегодня мы контролировали подбор, были быстрее соперника, пожалуй, это главные факторы успеха. Но при этом отмечу, что допускали ошибки в защите. Много ли их было? Нет, но настораживает то, что они повторялись из раза в раз. Это главное, над чем нам нужно поработать перед вторым матчем.

Поздравляю всех с победой, но теперь нужно включить режим «рыбки» – забыть о сегодняшнем результате и начинать всё с чистого листа. Всю энергию и настрой направим на следующий матч», — заявил на послематчевой пресс-конференции Секулич.